В Кузнецке ударами ног женщина причинила лежащей подруге тяжкий вред здоровью

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, 24 марта 2023 года обвиняемая вместе с сестрой и подругой употребляла спиртное в квартире по месту жительства.

В 23 часу обвиняемая вместе с приятельницей пошли в магазин. По дороге домой потерпевшая не смогла переступить через бордюр, злоумышленницу это разозлило - она сначала толкнула подругу, а затем нанесла упавшей не менее двух ударов ногами по телу. После этого она помогла приятельнице встать. Дома они продолжили распивать спиртное.

Через два дня потерпевшую забрала к себе сестра в Ульяновскую область, где женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 29 марта от травмы грудной клетки.

41-летней жительнице Кузнецка предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей.

Судом злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.