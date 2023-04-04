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НовостиЗдоровье4 апреля 2023 14:46

Районы Пензенской области получили спецтранспорт для учреждений здравоохранения

Торжественная церемония передачи ключей от машин состоялась сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал губернатор Олег Мельниченко, до конца года регион получит еще 25 машин для учреждений здравоохранения. Всего же с 2021 года были закуплены 235 единиц спецтранспорта.

- Это серьезная поддержка службы, которая стоит на страже жизни и здоровья наших людей, - заявил глава региона.

Новые машины оснащены современным медицинским оборудованием. Три автомобиля отправятся в Кузнецкий район, по два – в Каменский и Нижнеломовский, по одному – в Колышлейский и Наровчатский.

- У нас есть возможность восстановить то первичное звено, которое, к сожалению, в какой-то момент было необоснованно разрушено. Сейчас оно возрождается, начинает работать, приносить свои плоды и отдачу, - констатировал губернатор.