Районы Пензенской области получили спецтранспорт для учреждений здравоохранения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал губернатор Олег Мельниченко, до конца года регион получит еще 25 машин для учреждений здравоохранения. Всего же с 2021 года были закуплены 235 единиц спецтранспорта.

- Это серьезная поддержка службы, которая стоит на страже жизни и здоровья наших людей, - заявил глава региона.

Новые машины оснащены современным медицинским оборудованием. Три автомобиля отправятся в Кузнецкий район, по два – в Каменский и Нижнеломовский, по одному – в Колышлейский и Наровчатский.

- У нас есть возможность восстановить то первичное звено, которое, к сожалению, в какой-то момент было необоснованно разрушено. Сейчас оно возрождается, начинает работать, приносить свои плоды и отдачу, - констатировал губернатор.