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НовостиЗдоровье4 апреля 2023 13:46

В Пензе стартовал традиционный студенческий донорский марафон

Первыми кровь сдали учащиеся ПГУ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова, сегодня учреждения здравоохранения активно сотрудничает со всеми вузами и колледжами региона. Это сотрудничество помогло пополнять ряды доноров молодыми кадрами.

- Студенты - это здоровые, активные, мобильные и мотивированные доноры, основа донорского движения, - подчеркнула она.

Ежегодно весной в нашем регионе проводится студенческий донорский марафон. В рамках его выездная бригада центра крови посещает учреждения образования и приглашает учащихся сдать кровь.

Накануне в акции приняли участие студенты ПГУ. Кровь сдали 30 человек, что позволило заготовить около 13 литров.

Следующий этап акции состоится 10 апреля в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.