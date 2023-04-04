В Пензе любителей спорта приглашают принять участие в марафоне «Весенняя гроза»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Участники не только посоревнуются в легкой атлетике, но и помогут детям с ограниченными возможностями здоровья – подопечным благотворительного фонда «Каравана добрых дел».

Семейный формат события включает конкурсы, развлечения и веселые старты.

Сразу после торжественного открытия в 9.00 пройдут детские забеги STARKIDS. Малышам до 6 лет предложат пробежать 200 м. Сделать это можно будет вместе с родителями. Затем на старт выйдут ребята от 7 до 12 лет, им нужно будет выдержать дистанцию в 400 метров. Все без исключения маленькие участники получат памятные медали и сладкие подарки.

Детей будут развлекать ростовые куклы, гостей спортивного праздника угостят сладостями с горячим чаем.

Для женщин и мужчин предусмотрены дистанции в 21,1, 10 и 4 км. Призерам достанутся денежные призы и сувениры с символикой «Весенней грозы». Подробнее с условиями регистрации можно ознакомиться на сайте события.

«Собранные средства пойдут на лечение детей, обратившихся в благотворительный фонд «Караван добрых дел», - сказала организатор акции, руководитель фонда Ольга Чистякова.

«Весенняя гроза» - ежегодная акция, которая собирает любителей здорового образа жизни и активного семейного отдыха на свежем воздухе. В прошлом году участниками праздника спорта стали около 1000 человек. С каждым годом расширяется и география события – в гости к пензенцам приедут спортсмены и любители со всего Поволжья.