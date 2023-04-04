Александр Басенко поставил задачу по благоустройству Восточного кладбища Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«До Пасхи нужно вывезти мусор с территории, провести грейдирование и отсыпку гравием тех участков, где сейчас образовались колеи, чтобы людям обеспечить проход. Привести в порядок парковочное пространство», – указал Глава города.

На совещании было принято решение строго выполнять требования положение об организации ритуальных услуг, содержании мест захоронения и порядке деятельности общественных кладбищ на территории города Пензы.

Согласно документу, въезд на кладбище разрешен только катафалкам, автомобилям с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированным транспортным средствам. Кроме того, передвижение разрешается в случаях установки или замены намогильных сооружений.