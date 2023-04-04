В Мордовии в суд рассмотрит дело о мошенничестве в отношении 122 потерпевших из регионов РФ

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на общую сумму свыше 52 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими соруководителями ПК «Народный капитал», с сентября 2020 г. по июнь 2021 г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства 122 граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры РМ, в частности, денежные средства от потерпевших они получали под предлогом заключения гражданско-правовых договоров о внесении паевых взносов в ПК «Народный капитал» с начислением доходности, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу у обвиняемых изъяты денежные средства на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. Ими добровольно возмещен ущерб потерпевшим на общую сумму более 12 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 21,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саранск для рассмотрения по существу.