Житель Никольска окончательно признан виновным в покушении на убийство пасынка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае прошлого года 65-летний житель Никольска попытался убить своего пасынка. Будучи нетрезвым, он подошел к 21-летнему парню, который лежал на диване и смотрел телевизор, зажал ему ладонью рот и вонзил ему в грудь кухонный нож. Юноша сумел вырваться и выбежать из дома, после чего ему оказали медицинскую помощь, благодаря которой тот остался жив.

Во время допроса мужчина отрицал версию, что сам ударил ножом родича. По его словам, он планировал лишь припугнуть того, но во время потасовки парень случайно наткнулся на лезвие. Эту версию позже опровергли как сам потерпевший, так и очевидец.

В декабре мужчине был вынесен приговор. Суд признал его виновным, и, учитывая его содействие в ходе расследования, частичное признание вины и наличие на его иждивении маленького ребенка, приговорил его к шести годам и трем месяцам заключения в колонии строгого режима.

Защитник осужденного подал апелляцию, в которой настаивал на оправдании своего подзащитного. Апелляционная жалоба оставлена была без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу.