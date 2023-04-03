Скончалась бывший директор Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Нина Полетаева

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Нина Михайловна родилась в с. Александровка Ракшинского района Тамбовской области. В 1959 году окончила Моршанский библиотечный техникум, в 1968 году библиотечный факультет Московского государственного института культуры. Свою трудовую деятельность начала в должности заведующей Бековской районной детской библиотеки.

33 года (с 1970 по 2003 гг.) Нина Михайловна руководила Пензенской областной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова. Под руководством Полетаевой библиотека стала одной из лучших в России. За успехи в библиотечном обслуживании населения Лермонтовка дважды награждалась переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (1981–1985), заносилась в Книгу Почета Министерства культуры РСФСР.

Н. М. Полетаева была Депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов (1990), награждена орденом Дружбы народов (1986). Автор свыше 60 статей по библиотечному делу, один из составителей Пензенской энциклопедии. Нина Михайловна отдала всю свою жизнь развитию библиотек и культуре Пензенского края.