В Пензе прошли всероссийские соревнования по чир-спорту

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей и других регионов.
Участников соревнований поприветствовала заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина:
- Соревнования по чир-спорту всегда проходят в особой дружеской атмосфере, заряжают энергией, очаровывают харизмой. Желаю вам всем удачи, пусть победит сильнейший.
Соревнования проходили в регионе уже третий раз. Атлеты продемонстрировали свое мастерство в личных и командных дисциплинах.