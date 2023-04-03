В Пензе прошли всероссийские соревнования по чир-спорту

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей и других регионов.

Участников соревнований поприветствовала заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина:

- Соревнования по чир-спорту всегда проходят в особой дружеской атмосфере, заряжают энергией, очаровывают харизмой. Желаю вам всем удачи, пусть победит сильнейший.

Соревнования проходили в регионе уже третий раз. Атлеты продемонстрировали свое мастерство в личных и командных дисциплинах.