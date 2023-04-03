Главный офтальмолог Пензенской области создал новую модель искусственного хрусталика

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Мероприятие проходило в Казани 31 марта и 1 апреля. Участие в конференции приняли почти полторы тысячи человек.

Главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Пензенской области, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Рашид Галеев представил разработанную им совместно с ООО «Наноптика» модель искусственного хрусталика глаза. Его изобретение обладает преимуществами его предшественников, но является более безопасным и эффективным.

Генеральный директор ООО «Наноптика» в торжественной обстановке вручил пензенскому медику Патент РФ на его модель.