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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 9:43

Житель одного из российских регионов прислал заключенному мордовской колонии стероиды

Сильнодействующее вещество было замаскировано под сахарозаменитель
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Попытка передать запрещенное вещество заключенному колонии в поселке Леплей была пресечена сотрудниками УНК МВД по РМ и УФСИН России по региону. В баночке из-под сахарозаменителя, оказавшейся в одной из посылок, находились 100 таблеток розового цвета.

Экспертиза установила, что заключенному пытались передать анаболические стероиды, которые относятся к сильнодействующим, но не наркотическим или психотропным веществам .

По факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают личность отправившего посылку.