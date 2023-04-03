Житель одного из российских регионов прислал заключенному мордовской колонии стероиды

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Попытка передать запрещенное вещество заключенному колонии в поселке Леплей была пресечена сотрудниками УНК МВД по РМ и УФСИН России по региону. В баночке из-под сахарозаменителя, оказавшейся в одной из посылок, находились 100 таблеток розового цвета.

Экспертиза установила, что заключенному пытались передать анаболические стероиды, которые относятся к сильнодействующим, но не наркотическим или психотропным веществам .

По факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают личность отправившего посылку.