В пензенском правительстве обсудили ход месячника по благоустройству

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал врио министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Максим Изосимов, за прошедшее время на территории области собрали уже более трех тысяч кубометров мусора и ликвидировали 406 свалок.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что к уборке Пензы в этом году претензий нет: работы активно ведутся, город становится чище с каждым днем. Однако, по словам главы региона, больше внимания следует уделить частному сектору и въездам в город.

- Оперативно приводите в порядок Бугровку и Райки, Первомайский и Железнодорожный районы. Призываю и наш депутатский корпус присоединиться, чтобы они на вверенных им территориях контролировали ход благоустройства, - поручил губернатор.

Речь зашла и об озеленении города. Олег Мельниченко подчеркнул, что лучше высаживать быстрорастущие растения по всей Пензе, чтобы уже через пару лет в городе появилось больше зеленых уголков.

В конце совещания губернатор назвал районы, которые сильно отстают по темпам благоустройства: это Бессоновский, Белинский, Лунинский, Сердобский, Иссинский и Нижнеломовский. Глава региона назвал их состояние после зимы «удручающим» и поручил членам правительства, закрепленным за данными муниципалитетами, выезжать на места и разбираться, почему так вышло.