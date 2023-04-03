В Пензе во время ночной ссоры с мужчиной женщина стаканом нанесла ему телесные повреждения

Участковые уполномоченные полиции ОП №1 УМВД России по городу Пензе установили причастную к совершению преступления местную жительницу 1989 года рождения.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, женщина в ночное время находилась в увеселительном заведении Пензы, где распивала алкогольные напитки. На фоне употребления спиртного у нее возник словесный конфликт с мужчиной 1985 года рождения.

Во время ссоры дама стаканом нанесла телесные повреждения посетителю бара, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

Подозреваемая дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.