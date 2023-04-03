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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:21

Сотрудники МФЦ Пензенской области приняли участие в серии обучающих семинаров

Обучение специалистов приема МФЦ по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг прошло на базе Института регионального развития
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, к проведению лекционных и практических занятий привлекались представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Использовались активные форм обучения: тренинги, решение ситуационных задач, практические семинары.

Психолог Пензенского госуниверситета провел со слушателями тренинг по бесконфликтному взаимодействию с заявителями, а преподаватели Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве РФ обучили финансовой грамотности.

По результатам обучения специалисты успешно прошли тестирование, ответили на экзаменационные вопросы и получили сертификаты о прохождении образовательного курса.

«Повышение профессионального уровня сотрудников МФЦ и совершенствование имеющихся знаний и компетенций положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг в МФЦ региона», – отметил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов.