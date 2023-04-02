Пензенские врачи впервые сделали операцию по стабилизации крестца

Операцию выполнял нейрохирург Роман Рыбас совместно с медиками отделения травматологии и ортопедии Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. До этого момента подобные операции в нашем регионе не проводились, и даже в крупных городах типа Москвы или Казани они считаются уникальными.

Транспедикулярная фиксация относится к разряду сложной хирургии, требует тщательного планирования и высокого профессионализма хирурга. В результате медицинского вмешательства вывих крестца устраняется полностью.

-Операция позволяет зафиксировать позвоночник и отломки крестца к тазовому кольцу и создает благоприятные условия для регенеративных процессов и последующего заживления, - поясняет заведующей отделением травматологии и ортопедии Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Игорь Девин.