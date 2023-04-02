Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем единения народов России и Беларуси

Дорогие друзья!

Россию и Беларусь связывает крепкая нить истории. Мы вместе боролись с фашистами. В числе тех, кто оборонял Брестскую крепость, был наш земляк, пензенец, герой Советского Союза Андрей Митрофанович Кижеватов.

Между Пензенской областью и Республикой Беларусь установились тесные экономические связи. Мы закупаем белорусскую сельскохозяйственную и коммунальную технику, которая уже отлично показала себя на полевых и дорожных работах. Более 500 пензенских экспортеров поставляют свою продукцию в Беларусь.

Крепки наши отношения и в культурной среде, научно-технической сфере, спорте, туризме. С большим удовольствием пензенцы посещают Беларусь, зная, что там оказывают теплый прием. В прошлом году я убедился в этом лично, пообщался с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. И мы всегда рады братьям-белорусам на Пензенской земле.

Поздравляю с Днем единения России и Беларуси! Уверен, что наша крепкая дружба будет сохраняться долгие годы.