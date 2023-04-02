В Лямбирском районе Мордовии полицейские установили похитителей кур с местной птицефабрики

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Предположительно кражу 64 кур «Хайсекс Браун» с территории предприятия компаньоны совершили в ночь на 30 марта.

По информации пресс-службы МВД РМ, по предварительным данным, находясь на рабочем месте, фигурант взял ключ от одного из цехов. Аккуратно вскрыв пломбу на двери помещения, где содержится птица, они вместе с соучастником преступления сложили кур в мешки и перевезли на машине последнего в его надворные постройки. Затем с целью сокрытия следов преступления сторож с помощью клея восстановил целостность пломбы.

О хищении в полицию сообщило руководство организации. Причиненный ущерб составил 42724 рубля.

При отработке лиц, возможно причастных к совершению кражи, следственно-оперативной группой ММО подозреваемые были установлены.

В настоящий момент в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято. Расследование уголовного дела продолжается.