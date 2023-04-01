Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 апреля 2023 17:51

На стационаре в одной из больниц Пензы иностранка задушила своего 7-месячного ребенка

Вечером 30 января женщина умышленно закрыла ему рукой дыхательные пути
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, мальчик скончался от механической асфиксии.

Следственным отделом по Первомайскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летней гражданки иностранного государства по подозрению в убийстве 7-месячного ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.