На стационаре в одной из больниц Пензы иностранка задушила своего 7-месячного ребенка

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, мальчик скончался от механической асфиксии.

Следственным отделом по Первомайскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летней гражданки иностранного государства по подозрению в убийстве 7-месячного ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.