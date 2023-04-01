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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 13:48

До двух лет лишения свободы грозит 19-летнему пензенцу за угрозы убийством сожительнице

Участковые уполномоченные полиции ОП №3 УМВД России по городу Пензе установили причастного к совершению преступления, возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД Пензенской области, молодой человек в ночное время находился в гостях у 19-летней девушки. В ходе возникшей бытовой ссоры злоумышленник стал словесно угрожать хозяйке жилища убийством.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.