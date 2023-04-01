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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:47

Администрация Рузаевского района выплатит компенсацию покусанному собакой ребенку

По иску Рузаевской межрайонной прокуратуры в пользу укушенного в переносицу и подбородок пострадавшего судом частично в размере 60 тыс. рублей взыскана компенсация
Виктор ВИКТОРОВ

Собака, не имеющая владельца, напала на мальчика возле его дома в декабре 2022 года.

Такая ситуация возникла по причине непринятия администрацией Рузаевского района своевременных мер по отлову животных без владельцев на территории района, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Согласно требованиям закона, именно на органы местного самоуправления возложены полномочия по организации отлова животных без владельцев.

С целью защиты прав несовершеннолетнего межрайонная прокуратура в суд направила иск о взыскании с администрации района компенсации морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 80 тыс. рублей.

Судом исковые требования удовлетворены частично, в размере 60 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.