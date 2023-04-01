В Пензе к девяти годам приговорен покушавшийся с топориком на убийство малолетнего

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, покушение 19-летний житель Бессоновского района совершил днем 20.01.2021 года около подъезда одного из домов в Пензе - 10-летнему ребенку он нанес удары кухонным топориком, причинив тяжкий вред здоровью. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Ребенку была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, вызванная вышедшей его встречать бабушкой.

Вину обвиняемый признал.Он пояснял, что причиной совершения преступления стали конфликты в семье, из-за которых он находился в состоянии стресса и озлобленности.

В соответствии с позицией гособвинителя суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговором суда осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.