В Пензе состоится чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов состоится 1 апреля в 16:00 часов в манеже Училища олимпийского резерва региона.

За два дня соревнований на легкоатлетические дорожки и в сектора выйдут мужчины и женщины старше 35 лет. Всего же в рамках чемпионата выступят атлеты в возрастных категориях до 89 лет. Ожидается участие более 300 атлетов из 53 регионов России.

Участники покажут свои силы в беге на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, в спортивной ходьбе на 3000 и 5000 метров, в беге с барьерами, эстафете, прыжках в длину, высоту и в других дисциплинах.