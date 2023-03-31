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НовостиОбщество31 марта 2023 15:25

Вадим Супиков открыл региональный Форум молодых парламентариев

Мероприятие проходит на площадке Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Обращаясь к гостям мероприятия, председатель Законодательного Собрания Пензенской области отметил, что участниками Форума ежегодно становятся энергичные и креативные молодые люди со всего региона.

- От вашей вовлеченности, гражданской ответственности, деятельного патриотизма зависит настоящее и будущее нашего Отечества, - подчеркнул он.

По словам спикера регионального парламента, сейчас у молодежи появляется все больше возможностей продвигать свои инициативы и формировать законодательную базу нашего государства.

- А мы, со своей стороны, ценим ваше мнение, открыты для предложений и готовы к сотрудничеству. Занимайтесь политикой, получайте новые знания, потому что в настоящих условиях именно политика определяет экономику, – акцентировал спикер.