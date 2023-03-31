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НовостиОбщество31 марта 2023 14:49

Олег Мельниченко провел встречу со школьниками из Пологовского района

Ребята приехали в Пензенскую область, чтобы ознакомиться с местными вузами и колледжами
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Помимо этого, для гостей региона также организовали экскурсии и встречу со студотрядами региона. Сегодня же ребят пригласили в областное правительство.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что пензенские вузы могут дать отличное образование, и заявил, что выпускникам из Запорожья в них будут рады.

- Приезжайте, поддержим вас в стремлении освоить профессию, - пригласил глава региона.

Классный руководитель ребят Ирина Анатольевна Устимович поблагодарила губернатора и всех неравнодушных пензенцев, чьими силами была восстановлена их школа и дома в родном городе. В свою очередь Олег Мельниченко пообещал, что пензенская область продолжит и дальше помогать подшефному району