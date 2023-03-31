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НовостиПроисшествия31 марта 2023 12:31

Житель Пензы задержан с наркотиками в Саранске

Он и его напарник из Сочи планировали сбыть запрещенные вещества на территории республики
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия задержали 26-летнего жителя Сочи и 34-летнего пензенца, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков.

Ранее сообщники приехали в республику на автомобиле «Порше», принадлежащем жителю Краснодарского края. При себе мужчины имели крупную партию запрещенных веществ, которые планировали продать.

5 марта в переулке Кириллова в Саранске их задержали. При мужчинах были несколько свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что это мефедрон массой 39,43 грамма. Остальную часть привезенных в республику наркотиков мужчины успели спрятать в тайниках по всему региону. Эти вещества также были изъяты. Общая масса всех наркотиков составила более 200 граммов.

В отношении них были возбуждены уголовные дела. Мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.