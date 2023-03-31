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НовостиОбщество31 марта 2023 11:22

Пензенская детско-юношеская газета «Деловой» стала победителем Международного конкурса СМИ

Его организатором выступает факультет журналистики Челябинского государственного университета
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» состоялся уже в 13-й раз. Пензенская газета «Деловой» заняла первое место в номинации «Лучшая газета» и второе – в номинации «Лучшая рубрика».

Жюри конкурса высоко оценило верстку пензенского издания, его иллюстративную составляющую, грамотные тексты, а также креативный подход к заголовкам и подзаголовкам.

В 2022 году «Деловой» также занял первое место в номинации «Лучшая газета». В этом году конкуренция была гораздо выше: на конкурс поступило более 2000 заявок со всей страны.