И.о. обязанности завкафедрой журналистики в ПГУ назначена Татьяна Владимировна Стрыгина

Фото: официальная группа кафедры в социальной сети

Напоминаем вам, что в начале месяца скоропостижно скончалась заведующая кафедрой Екатерина Константиновна Рева.

Обязанности заведующего кафедрой были возложены на Татьяну Владимировну Стрыгину, кандидата педагогических наук, доцента.

Татьяна Владимировна является членом-корреспондентом Академии информатизации образования, участвовала во многих конференциях.

Руководит научно-исследовательской лабораторией «Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении русскому языку», а также Школой юного журналиста, созданной при кафедре журналистики для старшеклассников.