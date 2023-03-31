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НовостиОбщество31 марта 2023 9:07

И.о. обязанности завкафедрой журналистики в ПГУ назначена Татьяна Владимировна Стрыгина

Информация об этом была опубликована на сайте университета
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: официальная группа кафедры в социальной сети

Фото: официальная группа кафедры в социальной сети

Напоминаем вам, что в начале месяца скоропостижно скончалась заведующая кафедрой Екатерина Константиновна Рева.

Обязанности заведующего кафедрой были возложены на Татьяну Владимировну Стрыгину, кандидата педагогических наук, доцента.

Татьяна Владимировна является членом-корреспондентом Академии информатизации образования, участвовала во многих конференциях.

Руководит научно-исследовательской лабораторией «Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении русскому языку», а также Школой юного журналиста, созданной при кафедре журналистики для старшеклассников.