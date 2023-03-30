В Пензе вынесли приговор мужчине, который заживо сжег свою жену

Сегодня в Пензенском областном суде вынесли приговор жителю станции Аленевка 1990 года рождения. Он был признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.

Как было установлено в ходе расследования, в ночь с 16 на 17 июля прошлого года супруги принимали гостей. Компания распивала спиртное, и в какой-то момент между мужем и женой началась ссора.

Все присутствовавшие в доме вышли на улицу. Там мужчина взял бензин, облил им жену и поджег ее. В ходе допроса мужчина отрицал, что подносил зажигалку именно к супруге. По его версии, женщину он планировал лишь припугнуть, плеснув на нее бензином и подпалив деревянный брус, лежащий рядом, но пламя перекинулось на пострадавшую. Однако эти слова не подтвердили многочисленные свидетели расправы.

Женщина получила серьезные ожоги 90% тела и через три дня умерла в больнице.

В момент совершения убийства у мужчины была непогашенная судимость за причинение умышленного вреда здоровью своей супруге. Суд также учел факт, что убийца в момент совершения преступления был пьян, а также наличие у него трех малолетних детей и попытки оказать помощь жене.

Мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год. Он обязан выплатить брату убитой 845000 рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.