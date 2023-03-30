В Мордовии из неприязненных отношений мужчина выстрелил из ружья в колено односельчанину

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В результате обильной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, после задержания фигурант уголовного дела пояснил следователю, что между ним и потерпевшим ранее сложились неприязненные отношения.

В настоящее время судом по ходатайству следствия он заключен под стражу. Причастность к инкриминируемому деянию обвиняемый не отрицает.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы.