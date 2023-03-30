Сотрудница СК региона приняла участие в сессии Пензенского отделения Союза женщин России

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В сессии регионального отделения Союза женщин России «О Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы в Пензенской области» приняли участие министр труда, социальной защиты и демографии, представители Министерства образования региона, женского совета УФСИН России по Пензенской области, общественных организаций и ассоциаций, образовательных учреждений и районных администраций.

Обсуждались вопросы создания и распространения образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие семейных ценностей, реализации программ дополнительного образования женщин, повышения их конкурентоспособности на рынке труда, поддержки в сфере малого и среднего бизнеса. Уделено внимание проблемам совершенствования и развития образовательной и профессионально ориентированной работы среди женщин, находящихся в местах лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба СК региона, отдельным вопросом рассмотрен комплекс мер по поддержке женщин, оказавшихся в ситуации социального неблагополучия.

В своем выступлении Татьяна Махницкая рассказала о профилактике преступлений против жизни и здоровья женщин, практике расследования преступлений, категориях уголовно наказуемых деяний, мотивах, причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений в отношении женщин.

Внесены предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия и профилактической работы, направленной на снижение преступных посягательств в отношении женщин.