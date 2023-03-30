Двое жителей Мордовии осуждены за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В июне прошлого года сотрудниками МВД по Республике Мордовия, регионального УФСБ и бойцов Росгвардии при сбыте 28-летним жителем Чамзинского района 64-летнему жителю Саранска 80 патронов калибра 7,62 мм они были задержаны с поличным.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов оперативниками были изъяты переделанный из сигнального аналога «ВПО 927» карабин «СКС» и 86 патронов калибра 7,62 мм, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия.

Вину в содеянном мужчины признали.

Приговором суда в зависимости от роли каждого одному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, второй осужден к 5 годам лишения свободы условно.