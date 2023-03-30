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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:04

В Пензенской области следователи СК и криминалисты выясняют причины смерти мужчины

Тело числившегося пропавшим без вести 52-летнего жителя Каменского района обнаружено несколько дней назад недалеко от села Троицкое
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Ранее следственное управление сообщало, что 7 августа 2022 года мужчина уехал из дома охранять пруд, расположенный недалеко от села Троицкое Каменского района, и пропал без вести.

Как отмечает пресс-служба ведомства, несколько дней назад недалеко от села Троицкое обнаружено тело разыскиваемого мужчины.

В ходе осмотра каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий.