В Пензенской области следователи СК и криминалисты выясняют причины смерти мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Ранее следственное управление сообщало, что 7 августа 2022 года мужчина уехал из дома охранять пруд, расположенный недалеко от села Троицкое Каменского района, и пропал без вести.

Как отмечает пресс-служба ведомства, несколько дней назад недалеко от села Троицкое обнаружено тело разыскиваемого мужчины.

В ходе осмотра каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий.