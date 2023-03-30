Пензенцам показали логотипы, разработанные для празднования 360-летия города

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что в этом году Пенза празднует свое 360-летие. Ранее мэр города Александр Басенко поручил начать подготовку к юбилею.

В числе прочего пензенским художникам, дизайнерам и просто неравнодушным гражданам предложили создать логотип праздника. Изображения нужно было отправить на электронную почту Управления культуры.

На данный момент прием логотипов завершен. Городская администрация опубликовала предложенные варианты в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно обсудить эмблемы.

Окончательный вариант будет определен комиссией, в состав которой войдут представители муниципальной власти и общественности.