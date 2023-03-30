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НовостиОбщество30 марта 2023 7:26

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось заседание Общественного совета

В работе принял участие спикер регионального парламента Вадим Супиков
Источник:kp.ru

Приветствуя участников совещания, Вадим Супиков отметил, что открытый диалог общества и власти помогает решить самые сложные проблемы.

- На площадке Совета нам предстоит обсудить ряд актуальных тем в сфере социально-экономического развития Пензенской области, - подчеркнул он.

После этого участники заседания обсудили тему аспектах комплексного развития сельских территорий.

- Это и строительство объектов социальной инфраструктуры, и обеспечение транспортной доступности, и поддержка предпринимательства, и трудоустройство молодых специалистов, конкретизировал Вадим Супиков.

В рамках обсуждения докладом выступил министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.