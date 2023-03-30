При продаже дома жительница Пензенской области едва не стала жертвой мошенника

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И сразу же жительница посёлка Чаадаевка 1952 года рождения получила оповещение на смартфон, что с её накопительного счёта более 300 тысяч были переведены на её банковскую карту.

Женщина осознала, что угодила в широко расставленные сети мошенника - прервала общение со звонившим и заблокировала свои банковские карты, не дав злоумышленнику завладеть её деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.