В Пензенской области утвержден состав Стратегического совета

Цель Стратегического совета - социально-экономическое и общественно-политическое развитие Пензенской области. В его став вошли семь профильных комиссий, которые будут курировать следующие направления:
- государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика;
- бюджетная, налоговая и финансовая политика;
- здравоохранение и социальная политика;
- экономическая и промышленная политика;
- образование, культура и спорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство и строительство;
- агропромышленный комплекс.
- Это позволит привлечь к решению важных для региона вопросов руководителей и специалистов, компетентных в различных областях деятельности. Предложения экспертов будут учитываться исполнительной властью региона, - отметил губернатор.