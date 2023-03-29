В Пензенской области утвержден состав Стратегического совета

Цель Стратегического совета - социально-экономическое и общественно-политическое развитие Пензенской области. В его став вошли семь профильных комиссий, которые будут курировать следующие направления:

- государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика;

- бюджетная, налоговая и финансовая политика;

- здравоохранение и социальная политика;

- экономическая и промышленная политика;

- образование, культура и спорт;

- жилищно-коммунальное хозяйство и строительство;

- агропромышленный комплекс.

- Это позволит привлечь к решению важных для региона вопросов руководителей и специалистов, компетентных в различных областях деятельности. Предложения экспертов будут учитываться исполнительной властью региона, - отметил губернатор.