ЖК «Созвездие»: квартиры рядом с тропой здоровья

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Утренние пробежки – это здорово, конечно. Но разве здорово бегать по тротуарам, огибая прохожих? Разве хочется вставать ну очень рано, чтобы добраться до стадиона или сквера? А любоваться только стенами домов и припаркованными авто – вообще грустно.

Для всех, кто любит здоровый образ жизни, холдинг «Термодом» предлагает квартиры в ЖК «Созвездие». Здесь дома строятся на первой береговой линии, а значит, рукой подать до тропы здоровья.

Спортсмены смогут бегать:

- по ровной асфальтированной дороге, в окружении леса, вдоль озера.

- под шелест ветвей, плеск воды и пение птиц

И никаких машин!

Кстати, пляж тоже рядом, так что летом к пробежкам можно добавить и утреннее или вечернее купание в озере. И всё это – в двух шагах от дома.

Узнать о проекте, свободных квартирах и действующих ипотечных программах можно у застройщик. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» – ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на https://наш.дом.рф.