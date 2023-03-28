Вадим Супиков провел прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пензенцы обратились к председателю Законодательного Собрания Пензенской области за помощью в решении вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья, установке ограждения вокруг дома № 8 по улице Луначарского, чтобы грузовые машины не ездили по пешеходным дорожкам до магазина «Магнит».

Содействие парламентария необходимо и по обращению жителей дома № 133 по улице Суворова, где подвал постоянно заполняется водой во время дождя. О необходимости обустроить тротуар от домов № 110, 124 по ул. Ладожской до остановки общественного транспорта «Школа» — об этом на приеме рассказали Вадиму Супикову местные жители.

Начальнику Управления ЖКХ г. Пензы Ильдару Усманову поступят запросы по опиловке аварийных деревьев на территории филиала детского сада № 56 и по адресу ул. Луначарского, 4.

В план работы по обращениям граждан будут включены ремонт пешеходной тропинки к филиалу детского сада № 56, завоз песка на детские площадки, выделение саженцев деревьев для благоустройства придомовых территорий. По традиции в апреле будет проведен субботник в сквере «Семейный».