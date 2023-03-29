ВТБ в Пензенской области нарастил кредитный портфель компаний СМБ больше чем на треть

По итогам работы ВТБ в Пензенской области за 2022 год общий кредитный портфель подразделения увеличился на 13% до 34,9 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за 12 месяцев вырос на 15% и на 1 января 2023 года составил 39,6 млрд рублей. В сегменте корпоративного бизнеса драйвером роста стали компании среднего и малого бизнеса, портфель кредитов которых увеличился больше чем на треть.

Кредитный портфель компаний СМБ на 1 января 2023 года составил 15,7 млрд рублей, показав за 12 месяцев прирост на 36%. Свыше 5,2 млрд рублей в нем – 33% от общего объема - приходится на льготные кредиты по программам господдержки. В том числе более 1,6 млрд рублей – это займы по программе Минэкономразвития №1764 и более 2,4 млрд рублей по программе N1528 Министерства сельского хозяйства РФ.

ВТБ в регионе является одним из ключевых игроков на рынке финансирования жилищного и коммерческого строительства. В структуре кредитного портфеля СМБ этот сектор регионального бизнеса занимает почти половину объема. С начала года портфель кредитов предприятий строительной индустрии вырос на 83% и составил 7,7 млрд рублей. Из них свыше 6,4 млрд рублей приходится на сделки проектного финансирования. С застройщиками Пензенской области по итогам года действуют 15 кредитных соглашений на общую сумму свыше 15,3 млрд рублей. Портфель сделок с использованием механизма эскроу счетов за 2022 год вырос почти в 2,3 раза и составил 6,4 млрд рублей.

Значимым направлением работы банка в регионе традиционно является финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства. По итогам 12 месяцев портфель их займов составил 2,9 млрд рублей, заняв пятую часть в структуре корпоративного кредитного портфеля подразделения. На третьем месте по объему финансирования - предприятия торговли, портфель кредитов которых на отчетную дату превысил 1,4 млрд рублей (9%).

Портфель привлеченных средств клиентов - юридических лиц в Пензенской области по итогам года увеличился на 18% и достиг 16,3 млрд рублей.

Гарантийный портфель подразделения вырос с начала года на 24% до 1,8 млрд рублей.

В розничном направлении драйвером роста кредитования остается ипотека. Портфель жилищных займов подразделения увеличился на 14% до 10,1 млрд рублей. На втором месте – автокредитование, прирост портфеля составил за год 10% и достиг 900 млн рублей. Розничный кредитный портфель ВТБ в Пензенской области на отчетную дату составил 19,2 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц банка в регионе превысил 23,3 млрд рублей (+10%). Из них 19,5 млрд рублей составляют депозиты, портфель которых увеличился за год на 21%.

«Несмотря на серьезные вызовы прошлого года, нам удалось нарастить объемы бизнеса в регионе. При этом главным результатом работы ВТБ в Пензенской области я бы назвал даже не финансовые показатели, а сохранение доверия наших клиентов и партнеров. В сложных экономических условиях более тысячи предпринимателей и компаний региона выбрали ВТБ в качестве обслуживающего банка, это позволило нам нарастить активную клиентскую базу СМБ на 20% до 6,2 тысяч партнеров. По итогам года мы отмечаем рекордный рост финансирования бизнеса в ВТБ и динамичное восстановление спроса на наши кредитные продукты у населения. За 12 месяцев жители области оформили в банке 6,5 тысяч займов на сумму, превышающую 6,1 млрд рублей, и мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке. Заметную роль в этом играют цифровизация, постоянное совершенствование продуктовой линейки, активное участие банка в реализации госпрограмм, а также запуск собственных социальных инициатив в рамках стратегии «Семейный капитал», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Подводя итоги прошлого года, особое внимание руководитель регионального подразделения банка уделил предстоящей интеграции ВТБ с банком «Открытие». В частности, он отметил, что главным приоритетом работы по данному направлению будут интересы клиентов. Первым этапом интеграции стало объединение с февраля текущего года банкоматных сетей банков. Клиенты ВТБ и «Открытия» уже сейчас могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах обеих кредитных организаций. В Пензенской области единый парк устройств теперь включает 117 банкоматов.