У лосенка Савелия из пензенского зоопарка стали расти первые рожки

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Многие посетители зоопарка видели молодого лосенка Савелия, который прогуливается по вольеру вместе с сородичами. Некоторых волнует вопрос, когда у малыша (если это слово, конечно, применимо к нему - ведь даже в юном возрасте лось поражает своими размерами) появятся рога.

Сотрудники зоопарка пояснили: первые рожки у лосей появляются ближе к двум рогам. Сперва они представляют собой небольшие бугорки, покрытые кожей. К осени они твердеют, кожа с них слезает. Роскошными ветвистыми рогами лоси обзаводятся к пяти годам. Взрослые самцы каждый год рога сбрасывают.

Савелий уже достиг нужного возраста, и первые маленькие рожки уже украшают его голову. Через пару лет посетители смогут увидеть лося во всей красе.