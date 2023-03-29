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НовостиОбщество29 марта 2023 8:00

Школьники из Пологовского района посетили Пензенскую картинную галерею

Ребята приехали в наш регион на весенние каникулы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Как мы уже писали ранее, основной целью их поездки является ознакомление с пензенскими вузами и колледжами. Кроме того, для школьников запланирована культурная программа.

Накануне ребята посетили картинную галерею и ознакомились с историей учреждения и экспозициями. Гости региона увидели произведения Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Константина Савицкого, а также зарубежных художников.

В конце экскурсии ребята получили памятные подарки.