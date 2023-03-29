До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, ударившему оппонента стеклянной бутылкой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
В ходе которой злоумышленник нанес жителю Пензы 1989 года рождения телесные повреждения стеклянной бутылкой, отмечает пресс-служба регионального УМВД.
Участковыми уполномоченными полиции был установлен пензенец 1993 года рождения, причастный к совершению преступления.
Подозреваемый дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.