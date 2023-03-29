До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, ударившему оппонента стеклянной бутылкой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе которой злоумышленник нанес жителю Пензы 1989 года рождения телесные повреждения стеклянной бутылкой, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Участковыми уполномоченными полиции был установлен пензенец 1993 года рождения, причастный к совершению преступления.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.