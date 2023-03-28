СК Мордовии выясняет причины смерти жительницы села Мордовская Козловка и ее 10-летней дочери

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РМ, тела погибшей женщины и ее 10-летней дочери обнаружены днем 27 марта 2023 года в собственном доме в селе Мордовская Козловка.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания.

Следственное управление призывает граждан соблюдать правила безопасности при пользовании газовым отоплением.