МБУ «Пензавтодор» получило новую технику для ремонта дорог

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Предприятие получило асфальтоукладчик и автогрейдер, дорожные фрезы, винтовой дизельный компрессор и автогудронатор, а также самосвалы и мини-погрузчики. В ближайшее время в «Пензавтодор» также поступят каток, многофункциональные дородные машины и прицеп. Всего же до конца года автопарк предприятия пополнят 68 единиц техники.

Сегодня губернатор Олег Мельниченко осмотрел полученные машины и пообщался с сотрудниками МБУ «Пензавтодор». Как отметил глава региона, новая техника поможет коммунальщикам поддерживать состояние дорог в городе в отличном состоянии. На улицы Пензы спецмашины выйдут уже в ближайшее время – как только позволит погода. В первую очередь в порядок начнут приводить улицу Байдукова.

- В перспективе развития предприятия необходимо продолжать укрепление технической базы, чтобы иметь все необходимое для содержания в порядке городской улично-дорожной сети и в зимнее, и в летнее время, - отметил губернатор.