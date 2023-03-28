Жительница Тольятти предстанет перед судом за кражу из ювелирного магазина в Саранске

В Саранске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней жительницы Тольятти. В конце декабря прошлого года девушка украла цепочку из ювелирного магазина, находящегося в ТЦ на улице Волгоградской.

Обвиняемая обманула продавца, попросив его сначала показать ей украшение, а потом сообщив, что отойдет за деньгами до машины. В этот момент девушка вернула представителю магазина пустую упаковку, а цепочку унесла с собой. Сумма причиненного ущерба составила 62 тысячи рублей.

После кражи жительница Тольятти уехала из Саранска, но вскоре была задержана правоохранителями. В ходе расследования было установлено, что девушка не раз привлекалась к ответственности за кражи. Цепочку она вернула.

Уголовное дело направлено в суд.