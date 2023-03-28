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НовостиПроисшествия28 марта 2023 13:06

Жительница Тольятти предстанет перед судом за кражу из ювелирного магазина в Саранске

Свою вину отрицать она не стала
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В Саранске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней жительницы Тольятти. В конце декабря прошлого года девушка украла цепочку из ювелирного магазина, находящегося в ТЦ на улице Волгоградской.

Обвиняемая обманула продавца, попросив его сначала показать ей украшение, а потом сообщив, что отойдет за деньгами до машины. В этот момент девушка вернула представителю магазина пустую упаковку, а цепочку унесла с собой. Сумма причиненного ущерба составила 62 тысячи рублей.

После кражи жительница Тольятти уехала из Саранска, но вскоре была задержана правоохранителями. В ходе расследования было установлено, что девушка не раз привлекалась к ответственности за кражи. Цепочку она вернула.

Уголовное дело направлено в суд.