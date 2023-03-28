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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:57

В Пензе после похода в баню мужчина не досчитался 70 тысяч рублей

Деньги пропали из оставленной без присмотра куртки
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен житель посёлка Мичуринский 1994 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник дал признательные показания. Похищенные денежные средства были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ,

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.