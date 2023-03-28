В Пензе после похода в баню мужчина не досчитался 70 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен житель посёлка Мичуринский 1994 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник дал признательные показания. Похищенные денежные средства были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ,

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.