В Саранске осуждена женщина, ударившая мужа табуретом по голове за позднее возвращение домой

Как уточняет пресс-служба МВД РМ, после случившегося 5 ноября прошлого года конфликта супруга обработала раны мужа и смыла с пола пятна крови.

«Скорую» пострадавшему вызвали спустя три дня, когда его состояние сильно ухудшилось.

Сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, резаными ранами шеи и надлопаточной области поступило в полицию из медицинского учреждения.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к причинению телесных повреждений супруги потерпевшего. Свою вину в совершенном преступлении женщина полностью признала.

Собранные Следственным отделом ОП №1 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 36-летней женщине, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.