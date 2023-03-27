Жительница Пензы поверила незнакомцу, что по доверенности на ее имя пытаются оформить кредит

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

За два дня она перевела свои накопления, а также оформленный кредит в общей сложности более трех миллионов рублей на названные им счета, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.