Олег Мельниченко провел встречу с руководством холдинга «Аеон Агро»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенская компания «РостАгро» принадлежит данному холдингу. В ходе встречи с губернатором владелец «Аеон Агро» Роман Троценко заявил о готовности вложить в экономику региона почти 14 миллиардов рублей. На эти средства будет закуплена сельскохозяйственная техникам, построены элеваторы, созданы автотранспортное предприятие и МТС.

Сейчас «РостАгро» владеет 200 тысячами гектаров пахотной земли в Пензенской области. Реализация инвестиционного проекта, в который хочет вложиться холдинг, поможет увеличить мощности Тамалинского элеватора до 125 тысяч тонн и построить в области еще два элеватора общей мощностью 200 тысяч тонн.

Также в ходе разговора речь зашла и о строительстве в области двух заводов – по переработке зерна и по производству муки. Олег Мельниченко предложил реализовывать проект на территории Сердобского района.