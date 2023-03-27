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НовостиЗвезды27 марта 2023 14:23

Худруку Пензенского драматического театра Сергею Казакову присвоили звание народного артиста

Соответствующий Указ сегодня был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Пензенского драматического театра

Фото: Пресс-служба Пензенского драматического театра

Сергей Казаков родился в Саратове. Любовь к искусству у него была с детства: в школьные годы он играл в театре юношеского и детского творчества «Молодая гвардия». В 1987 году Казаков закончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова и три года работал в Смоленском областном театре драмы.

В Пензенский драматический театр он пришел в 1990 году и почти сразу же полюбился зрителям и был введен в основной репертуар.

В 1996 году Сергей Казаков начал вести на одном из местных каналов передачу «Клуб Фигаро», которая существует до сих пор и имеет высокие рейтинги.

В сентябре 2010 года Казаков был назначен художественным руководителем Пензенского областного драматического театра.

Редакция поздравляет Сергея Владимировича с получением почетного звания.